Вирусолог назвал симптомы лихорадки чикунгунья

Лихорадка чикунгунья может проявиться на следующий день после укуса инфицированного комара.

Как передает Day.Az, об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

"Инкубация при лихорадке чикунгунья длится от одного до 12 дней, но обычно - в пределах 3-7 дней", - объяснил эксперт в беседе с aif.ru.

Вирусолог отметил, что заболевание может протекать в одной из трех форм.

"Для острой формы характерен внезапный подъем температуры, воспаление суставов, кожная сыпь, лихорадка в течение нескольких дней", - рассказал он.

Также симптомами лихорадки чикунгунья являются мышечные боли, боль в спине, головная боль, слабость, тошнота и рвота.

При этом в хронической форме заболевание длительное время никак себя не проявляет.

"Инфекция может в любой момент перейти в острую форму. Например, при снижении иммунитета из-за простуды", - заключил вирусолог.