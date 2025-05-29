Вашингтон делает ставку на стратегическое партнерство с Баку

Автор: Ибрагим Алиев

В условиях изменений в американской внешней политике и растущего интереса к региональной стабильности отношения между Азербайджаном и Соединёнными Штатами вступают в новую фазу. В центре внимания - реальные интересы сторон: энергетическая безопасность, борьба с угрозами и расширение сотрудничества, формирующие основу для укрепления взаимопонимания и выстраивания конструктивного партнёрства.

На фоне сложной геополитической обстановки и многочисленных вызовов для региональной безопасности, письмо Президента США Дональда Трампа Президенту Ильхаму Алиеву стало не просто вежливым дипломатическим жестом. Это прямой сигнал к продолжению подлинного стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединёнными Штатами, ибо в письме подчеркиваются ключевые тезисы, подчёркивающие уважение и признание роли нашей страны в вопросах безопасности, энергетики и регионального мира.

Трамп, напомним, особо отметил вклад Азербайджана в борьбу с международным терроризмом. С первых лет независимости Азербайджан стал надёжным партнёром США в вопросах антитеррора. Наша страна предоставляла воздушное пространство и логистическую поддержку для операций НАТО в Афганистане, активно участвовала в миротворческих инициативах и сотрудничала с американскими спецслужбами в рамках глобальных программ безопасности.

Американский лидер подчеркнул и важность Азербайджана в качестве стабилизирующего фактора. В первую очередь, речь идет, конечно же, об энергетической безопасности. Трамп прекрасно понимает, что в условиях глобальной энергетической турбулентности роль Азербайджана в обеспечении стабильных поставок энергоресурсов особенна. Именно поэтому США обращают внимание на вклад нашей страны в энергобезопасность, в частности, в Европе. Нынешняя администрация Трампа рассматривает Азербайджан как ключевого игрока в диверсификации энергетических маршрутов и проекты, такие как Южный газовый коридор, поддерживались американской администрацией, а участие американских компаний в энергетических проектах - пример эффективного экономического сотрудничества.

Из письма Трампа также видно, что американский лидер поддерживает мирные инициативы Азербайджана в регионе, ибо достижение устойчивого мира на Южном Кавказе выгодно как Баку, так и Вашингтону. В отличие от администрации Байдена, склонной к навязыванию политически ангажированных рецептов и поддержке реваншистских настроений, Трамп исходит из реализма и уважения к суверенитету.

Вспомним, что делал в свое время Джо Байден. Не было никаких сомнений, что администрация Байдена оттолкнула Баку своей лицемерной риторикой. Там не пытались вести равноправный диалог, а пытались оказать давление. Там не использовали честный подход, а пускали в ход двойные стандарты. Все помнят жалкие попытки Энтони Блинкена использовать площадки международных организаций для давления на Азербайджан и как это обернулось провалом. Как и в принципе вся политика байденовской администрации. Мало того, эти действия подорвали остатки доверия к США в регионе. До сих пор в мире смеются над тем, на что тратило деньги налогоплательщиков USAID. Трансгендерная опера в Колумбии, проведение драг-шоу в Эквадоре, производство и запуск иракской версии шоу "Улица Сезам" и многое другое... Приблизительно на подобного рода непонятные инициативы было потрачено более 1 млдр. долларов.

США под Байденом любили вмешиваться в чужие дела, в чужие нравы. Где-то это работало. Например, в Армении думали, что "все будет хорошо, сейчас Азербайджан накажут". Ради этого Ереван прогибался, извивался. Но, ничего не получилось. Случилось то, что должно было случиться - Байден с треском выбыл из президентской гонки, а его замена Харрис проиграла с заметным отрывом. Даже некоторые штаты, которые ранее были синими, стали красными. Масштабы бездарной и ненужной работы впечатляли...

На фоне всей этой неэффективной политики особенно ярко выделяется тот факт, что Президент Ильхам Алиев поставил Энтони Блинкена на место, ясно доходчиво объяснив, что Азербайджан не потерпит давления, угроз и поучений. Мы - не Армения, которая прогибается под любого ввиду отсутствия независимости. Тогда в Вашингтоне этот сигнал проигнорировали - администрация Байдена продолжала линию высокомерия. Но с возвращением Дональда Трампа ситуация начала меняться: в США сейчас лидер, который понимает ценность честного и уважительного партнёрства с Баку.

Поэтому письмо Дональда Трампа демонстрирует готовность к уважительному и взаимовыгодному диалогу. Он не раздаёт указания, не навязывает шаблонов, а предлагает партнёрство. Он признаёт значение Азербайджана не только для стабильности на Южном Кавказе, но и для глобальных интересов США - в энергетике, безопасности, логистике и политике.

И совершенно неслучаен тот факт, что на следующий день после этого письма в Азербайджан прилетел однопартиец Трампа, член Комитета по международным делам Сената США, сенатор Стив Дейнс, которого принял Президент Ильхам Алиев.

Этот визит стал наглядным подтверждением: в американских республиканских кругах сформировано чёткое понимание стратегической важности Азербайджана. Стив Дейнс не только передал поздравления по случаю Дня независимости, но и подчеркнул: между США и Азербайджаном существуют большие перспективы для укрепления партнёрства.

Сенатор особо отметил важность расширения связей США не только с Азербайджаном, но и со всей Центральной Азией, подчеркнув необходимость активизации визитов американских сенаторов в регион. Эта позиция перекликается с новой реальностью, при которой Соединённые Штаты начинают смотреть на Южный Кавказ не через призму чужих интересов, а как на зону возможностей для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил признательность за поздравление и высоко оценил содержание письма Дональда Трампа, отметив, что в нём чётко обозначены ключевые направления азербайджано-американских отношений: безопасность, энергетика и экономика. Глава государства также напомнил о внимании, которое Трамп уделял развитию связей с Баку в годы своего первого президентства.

Во время встречи обсуждались также геополитическая роль Азербайджана в Евразии, его транспортная инфраструктура, связи с соседними странами и вклад в развитие Среднего коридора.

Всё это подчёркивает, что в США понимают ту важную роль, которую играет Азербайджан в современной архитектуре региона, и это понимание открывает новую главу. Потому что нас объединяет прагматичный подход: взаимная выгода, чёткое понимание геополитических рисков и готовность к конструктивному сотрудничеству без идеологических условий.