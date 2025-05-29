https://news.day.az/officialchronicle/1756498.html Президент Ильхам Алиев принял члена Комитета Сената США по международным отношениям 29 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена Комитета Сената США по международным отношениям, сенатора Стива Дейнса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял члена Комитета Сената США по международным отношениям
29 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена Комитета Сената США по международным отношениям, сенатора Стива Дейнса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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