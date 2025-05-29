Президент Ильхам Алиев принял члена Комитета Сената США по международным отношениям

29 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена Комитета Сената США по международным отношениям, сенатора Стива Дейнса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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