https://news.day.az/world/1756685.html ХАМАС и Израиль согласились на прекращение огня Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней, сообщил телеканал Al Arabiya. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным его источников, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже уведомлен о том, что стороны конфликта одобрили предложенный им проект соглашения.
ХАМАС и Израиль согласились на прекращение огня
Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней, сообщил телеканал Al Arabiya.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным его источников, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже уведомлен о том, что стороны конфликта одобрили предложенный им проект соглашения.
О достижении договоренностей в ближайшие несколько часов должен объявить американский президент Дональд Трамп, указывают источники Al Arabiya.
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