ХАМАС и Израиль согласились на прекращение огня

Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней, сообщил телеканал Al Arabiya.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным его источников, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже уведомлен о том, что стороны конфликта одобрили предложенный им проект соглашения.

О достижении договоренностей в ближайшие несколько часов должен объявить американский президент Дональд Трамп, указывают источники Al Arabiya.