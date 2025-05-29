Завтра в одном из поселков Баку временно не будет воды

Завтра в поселке Забрат временно отключат воду.

Об этом сообщили Day.Az со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Согласно информации, в поселке с утра 30 мая и до вечера будут наблюдаться перебои с водой в связи с ремонтно-восстановительными работами на магистральной линии, подающей питьевую воду в поселок Забрат.

"После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено в прежнем режиме", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Хатаинском районе 29 мая ожидается временное отключение электроэнергии.