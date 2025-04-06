Массовая драка на свадьбе в Геранбое

В Геранбое произошла драка на свадебном торжестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, инцидент зафиксирован в доме торжеств Bahar.

Согласно информации, драка произошла из-за заказа песни.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что несколько человек были доставлены в Геранбойский районный отдел полиции.