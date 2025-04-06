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Массовая драка на свадьбе в Геранбое - есть задержанные

В Геранбое произошла драка на свадебном торжестве. Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, инцидент зафиксирован в доме торжеств Bahar. Согласно информации, драка произошла из-за заказа песни. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.