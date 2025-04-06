https://news.day.az/society/1742500.html Массовая драка на свадьбе в Геранбое - есть задержанные В Геранбое произошла драка на свадебном торжестве. Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, инцидент зафиксирован в доме торжеств Bahar. Согласно информации, драка произошла из-за заказа песни. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Массовая драка на свадьбе в Геранбое - есть задержанные
В Геранбое произошла драка на свадебном торжестве.
Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, инцидент зафиксирован в доме торжеств Bahar.
Согласно информации, драка произошла из-за заказа песни.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Отмечается, что несколько человек были доставлены в Геранбойский районный отдел полиции.
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