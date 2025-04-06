https://news.day.az/sport/1742508.html Азербайджанские дзюдоисты отличились в Хорватии В хорватском городе Дубровник стартовал Кубок Европы среди взрослых. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований наши дзюдоисты завоевали две бронзовые медали. В категории до 73 кг среди мужчин Камран Сулейманов, а в категории до 78 кг среди женщин Нармин Амирли заняли третье место.
Азербайджанские дзюдоисты отличились в Хорватии
В хорватском городе Дубровник стартовал Кубок Европы среди взрослых.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований наши дзюдоисты завоевали две бронзовые медали.
В категории до 73 кг среди мужчин Камран Сулейманов, а в категории до 78 кг среди женщин Нармин Амирли заняли третье место.
Отметим, что в турнире участвуют спортсмены из 39 стран, всего 413 участников.
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