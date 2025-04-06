Азербайджанские дзюдоисты отличились в Хорватии

В хорватском городе Дубровник стартовал Кубок Европы среди взрослых.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований наши дзюдоисты завоевали две бронзовые медали.

В категории до 73 кг среди мужчин Камран Сулейманов, а в категории до 78 кг среди женщин Нармин Амирли заняли третье место.

Отметим, что в турнире участвуют спортсмены из 39 стран, всего 413 участников.