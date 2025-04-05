Шарикову и не снилось: как руководство США не подошло Лилит Макунц

Автор: Акпер Гасанов

О, эта история стоит в одном ряду с самыми смешными примерами торжества откровенной глупости, возведенной в абсолют. Даже булгаковский Полиграф Полиграфович Шариков, который из обычной дворняжки превратился в начальника подотдела очистки Москвы от бродячих животных, выглядел не так комично. А он, напомню, не только был не согласен с аргументами Энгельса и Каутского, но и предложил радикальный, как бы сейчас сказали популистский, метод решения всех проблем - взять и поделить.

Про ильфо-петровского поэта Ляписа-Трубецкого, у которого что-то там падало "стремительным домкратом" тоже вспоминать неудобно. Как и про барона Мюнхгаузена из блестящего захаровского кинофильма. Несмотря на то, что барон регулярно летал на ядре, вытаскивал себя из болота за волосы и даже предъявил Англии ультиматум. Все это сущие мелочи по сравнению с тем, что прозвучало из Армении.

Посол Армении в США Лилит Макунц в ближайшее время будет отозвана с должности. Об этом сообщает армянская газета Hraparak. Утверждается, что работа Макунц с администрацией Трампа "явно не складывается". Вот оно что! Не подошла администрация главы американского государства и лично президент супердержавы тикин Лилит. Видимо, по уровню интеллекта, по кругозору. Ну, приблизительно, как уже упоминавшиеся Энгельс с Каутским не подошли Шарикову.

И тут армянское издание напоминает, что Макунц была назначена на эту должность в середине 2021 года сроком на четыре года. Ее полномочия истекают летом текущего года. Несмотря на слухи о досрочном отзыве, армянские власти решили дождаться завершения срока. То есть, ее, по сути, осудили на еще пару месяцев "пытки". Она, получается, должна еще некоторое время терпеть присутствие в одно с ней стране Дональда Трампа и его администрации!

Но это еще не все. Как утверждает армянское издание, в ходе обсуждения кандидатуры представителя Армении в ООН, Макунц пыталась получить этот пост. В этом случае, подчеркивается, ей не пришлось бы возвращаться в Армению - она бы просто переехала из Вашингтона в Нью-Йорк. Да, снова пришлось бы терпеть нынешнее руководство США, но в совершенно ином статусе. Да и столица есть столица! Пусть не Ереван, а Нью-Йорк, но все же!

И что вы себе думаете? Власти Армении посчитали такое решение неправильным. В результате выбор пал на заместителя министра иностранных дел Паруйра Ованнисяна, который из кресла заместителя министра иностранных дел РА перебирается в тот самый Нью-Йорк и в то самое кресло представителя РА в ООН, которые мысленно себе уже облюбовала Макунц. Вот это поворот! Не то, что там рифмоплетство Ляписа -Трубецкого, у которого "Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал".

Да, отрекаться от полетов на ядре, как от переписки с Шекспиром, текин Лилит не пришлось. Но какова жертва, принесенная ею! Она, как судья из захаровского кинофильма, вправе спросить у Никола Пашиняна: "Четыре года все было хорошо и вдруг такая трагедия. Почему?". На что Никол Воваевич вполне может ей ответить словами барона Мюнхгаузена: "Столько лет длилась трагедия и только сейчас может быть хорошо".

И он окажется прав. Как минимум, с точки зрения ООН. Там, конечно, многое видали. Но Лилит Макунц, которой нынешнее руководство США никак не подходит по ряду критериев, это было что-то похлеще сандалии, которой Никита Хрущев когда-то тряс и даже, по некоторым данным, постукивал по столу, в ходе обсуждения на Генассамблее ООН "венгерского дела". Тут Пашиняну впору даже ждать от руководства ООН письма с благодарностью.

А ведь она была, страшно себе представить, педагогом Никола Воваевича по английскому языку! Знания премьер-министром РА языка Шекспира - тема отдельного анекдота. Тем не менее, Макунц, имевшая близость к телу главы армянского государства была и министром культуры Армении, и главой фракции "Гражданский договор" и послом РА в США все еще является. На ее фоне Шариков, с его должность борца с московскими беспризорными животными, выглядел очень блекло.

Впрочем, в этой связи есть известный, очень актуальный анекдот. Идет лиса по лесу, слышит из кустов доносится: "Кукареку!". Шмыгнула она в кусты. Донеслись оттуда шум, крики, плавно перешедшие во вздохи и стоны. В итоге, выходит из кустов волк и произносит, застегивая ширинку: "Вот, как хорошо знать иностранные языки" Как пишут в конце кинофильмов: "Все персонажи анекдота являются вымышленными, а все совпадения случайными".