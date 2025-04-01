"Шашлычная контр-революция" в Паракаре и Гюмри: далее по всей Армении?

Автор: Акпер Гасанов

Что и требовалось доказать. Как-то даже неудобно указывать на то, сколь точно сбываются наши прогнозы, но слов из песни не выкинешь - провал правящей в Армении партии "Гражданский договор" стал фактом. Особо неприятный сюрприз их ожидал по итогам выборов в Паракаре Армавирской области. Там победу одержал представитель оппозиционного блока "Единство" Володя Григорян, намного опередивший кандидата от партии "Гражданский договор" Людвига Гюльназаряна.

Да, победу Володя одержал убедительную, в первом же туре. За В.Григоряна отдали свои голоса 55% пришедших на избирательные участки жителей города. Тут стоит напомнить, что Григорян представляет партию "Страна для жизни", которая была создана всего лишь в августе 2021 года. Это четкий сигнал, указывающий на то, что "Гражданский договор" уже уступает даже таким новоявленным партиям.

Кстати, эту партию возглавляет Мане Тандилян, которую 2 декабря 2020 года бывший глава карабахской хунты Араик Арутюнян назначил "министром социальных и жилищных вопросов" никем непризнанной "нкр". Эта дама в свое время финансировалась еще одним бывшим членом карабахской хунты, российско-армянским олигархом Рубеном Варданяном. Она, напомню, даже прилюдно голодала в центре Еревана, чтобы отговорить Варданяна от продолжения голодовки.

Так что, как видим, официальный Баку совершенно прав, указывая на то, что в Армении поднимают голову реваншистские силы. И это, кстати, нашло свое подтверждение и по итогам выборов во втором по величине городе Армении. По данным ЦИК республики правящая партия во главе с и.о. мэра Сариком Минасяном взяла верх, получив 36,80% голосов. То есть, она не набрала необходимых для победы в первом туре процентов голосов.

На втором месте на выборах в Совет старейшин Гюмри занял экс-мэр этого города Вардан Гукасян, в биографии которого написано, что "с 1988 года участвовал в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном-Карабахе, содействовал армянским вооружённым силам". Тот самый, который был тесно связан с карабахским кланом Роберта Кочаряна-Сержа Саргсяна. И это тот самый персонаж, который замешан в огромном числе преступлений. Он выдвинулся, как кандидат от...Компартии Армении.

Для полноты картины там не хватало только обещаний вернуть фабрики рабочим, землю крестьянам, с призывом собраться всем вместе для того, чтобы отметить 1 мая с портретами Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина и Вардана Гукасяна. Ну и изречения Гукасян, типа "учиться, учиться, еще раз учиться напиться, чтобы забыться" тоже были бы вполне уместны.

В общем, столь высокий процент голосов, отданных за Гукасяна - уже позор для правящей в Армении партии. Но проблема для нее состоит еще и в том, что за альянс "Наш город" (его возглавляет депутат Мартун Григорян) получил 15,85% голосов избирателей. Именно набранных Григоряном голосов не хватает, чтобы оппозиция выдвинула своего кандидата на должность градоначальника, лишив правящую партию "Гражданский договор" власти во втором городе Армении.

И вот появляется сообщение, что Мартун Григорян уже принял решение и объявит о нем завтра. Об этом пишет Hraparak.am. Утверждается, что решение было очень трудным, велись долгие переговоры и наконец было найдено компромиссное решение. Мол, Мартун Григорян пытается отделиться от Вардана Гукасяна и дать понять, что ничего не забыто, но он во имя большой цели пошел на уступку и поддержит избрание Гукасяна на должность мэра Гюмри.

При таком раскладе во втором туре к власти в том самом Гюмри, откуда Пашинян начал в свое время поход на Ереван в ходе "шашлычной революции", перейдет в руки сторонника "карабахского клана", обвиняемого в огромном числе преступлений Вардана Гукасяна. Вот вам и начало "шашлычной контр-революции" во весь рост! И, как справедливо указывают многие аналитики, случившееся четко указывает на то, что итоги выборов в Паракаре и Гюмри стали первым серьезным сигналом к тому, что на парламентских выборах 2026 года Никол Пашинян может потерять власть.

И абсолютно прав депутат от фракции "Армения" Артур Хачатрян, который заявил: " В Гюмри и Паракаре представители оппозиции одержали победу над Николом Пашиняном. В Гюмри за кандидатом от правящей партии Сариком Минасяном стоял лично Пашинян, однако, голосуя против Минасяна, люди фактически голосовали против него самого". Он также добавил, что с момента прихода к власти и до сегодняшнего дня рейтинг Пашиняна упал уже 7-8 раз.

Бывший депутат парламента, лидер оппозиционной фракции "Мать-Армения" в совете старейшин Еревана Андраник Теванян, в свою очередь, утверждает, что выборы в Гюмри и Паракаре подтвердили "нелегитимность власти Никола Пашиняна".

"Если бы власть не применяла административный ресурс, "Гражданский договор" в Гюмри набрал бы максимум 10 процентов голосов", - заявил он.

Было еще много похожих заявлений. Цитировать их нет смысла. Ибо уже понятно главное - время Никола Пашиняна и его команды уже прошло. И это также указывает на обоснованность требований официального Баку по поводу необходимости внесения изменений в Конституцию Армении, в преамбуле которой все еще содержатся территориальные претензии к нашей стране. Ведь совершенно очевидно, что новая армянская власть первым делом поставит под сомнение все, что было подписано и признано действующим руководством РА.