Волна немецкой лжи и провокации на Deutsche Welle

Автор: Акпер Гасанов

Армения в последние недели проявила конструктивность и приняла решения, создавшие возможности для подписания мирного соглашения. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Армении заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, Баку следует сбросить все сомнения, так как в тексте мирного соглашения не осталось открытых вопросов, поэтому нет препятствий для его подписания.

Штайнмайер также указал на важность осуществления последних шагов со стороны Еревана и Баку на пути к установлению мира. По его мнению, Еревану было не так просто положить конец конфликту. Президент Германии поставил действия Армении в пример многим странам. Вот такая, мягко говоря, извращенная информация о причинах и последствиях армяно-азербайджанского конфликта ютится в голове у президента ФРГ.

Он нахваливает страну, которая с момента обретения своей независимости выбрала путь территориальных претензий к Азербайджану. Президент ФРГ сыплет комплиментами в адрес государства, второй и третий президенты которого были бывшими лидерами карабахской хунты. Он игнорирует тот факт, что как Первая карабахская война, так и 44-дневная война, а также антитеррористическая операция проводились на всем миром признанных территориях Азербайджана.

Штайнмайер "забыл" о том, что Армения проигнорировала четыре резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, в которых было черным по белому указано, что армянские незаконные вооруженные формирования должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана. Президент ФРГ также "упустил из виду", что в ходе 44-дневной войны по мирным азербайджанским городам с территории Армении наносились ракетные удары, в результате которых погибли и получили ранения сотни наших стариков, женщин, детей.

Наконец, он не упомянул, что даже после окончания 44-дневной войны и подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, официальный Ереван продолжал финансировать и вооружать карабахскую хунту. Вот так, по его мнению, "Еревану было не так просто положить конец конфликту."?!

Такие действия Армении он ставит в пример многим странам?! Вопросы эти я поднял вовсе не сроста.

Дело в том, что аккурат перед приездом Штайнмайера в Ереван на Deutsche Welle был продемонстрирован антиазербайджанский фильм. Уже известно, что он был подготовлен армянским лобби Франции, переведен и опубликован на Deutsche Welle в оригинальном виде. Но данное обстоятельство не только не смягчает, а усугубляет вину немецкого СМИ, претендующего на статус солидного. По многим причинам, начиная с того, что любые факты в любом материале, который выходит на Deutsche Welle, должны проверяться очень тщательно.

Этого не было. В итоге немецкие зрители увидели и услышали множество фейков армянской пропаганды. Например, утверждение, что Сталин якобы "передал" Карабах Азербайджану. На самом деле, как известно, Кавбюро ЦК ВКП(б) дважды рассматривало вопрос Карабаха и дважды оставляло Карабах в составе Азербайджана. О том, что при этом Москва подарила Армении Западный Зангезур и восточный берег озера Гейча, ставшего "Севаном", в данном фильме, который никак нельзя называть документальном, ибо он построен на лжи, а не на документах, не было.

Не было там даже попытки представить альтернативную, то есть азербайджанскую точку зрения, что также является доказательством отхода от элементарных канонов, правил объективной журналистики. Зато там были фейковые вставки про "две тысячи сирийских наемников", при полном игнорировании того доказанного факта, что на стороне Армении воевало свыше 500 членов российской ЧВК "Вагнер". О том, что реальные кадры азербайджанских беженцев в эфире DW выдаются за "изгнание армян", на фоне всего перечисленного, даже говорить неудобно.

Потому, что перед нами совершенно очевидный пример скандала. Не первого, замечу, в истории этого немецкого СМИ. В 2021 году разразился скандал, когда в арабской редакции DW обнаружили сотрудников, ранее публиковавшихся антисемитские и антиизраильские посты в соцсетях. В ответ DW уволила несколько человек и провела внутреннее расследование. Сейчас, как минимум, должно произойти ровно тоже самое - уволены должны быть все, кто допустил появление этого антиазербайджанского продукта армянской, лживой пропаганды на DW.

При этом, все равно останутся вопросы к немецкой стороне. В первую очередь потому, что Deutsche Welle финансируется из государственного бюджета Германии. Да, его основной источник финансирования- Федеральное правительство Германии. Так что, фразы типа "это позиция независимого СМИ" также неуместны, как утверждение, что Адольф Гитлер был миротворцем. Да, в новейшей истории ФРГ было немало страниц, за которые еще многим поколениям немцев должно быть стыдно.

И отечественные телеканалы могут регулярно демонстрировать выпуски, содержащие рассказы о них. При этом, в отличие от того, что вышло на Deutsche Welle, это будет действительно документальное кино. Мы можем рассказать и про позорное прошлое немецкой журналистики. Да, я сейчас пишу про еженедельник "Der Stürmer", который выходил в Веймарской республике и нацистской Германии с 20 апреля 1923 по 22 февраля 1945 года (с перерывами).

Издатель еженедельника Юлиус Штрейхер как нацистский гауляйтер Франконии, также принимавший непосредственное участие в преследовании евреев, после окончания войны был приговорён Международным военным трибуналом в Нюрнберге к смертной казни за преступление против человечности. Такое вот было позорное прошлое у немецкой журналистики. Я не утверждаю, что DW является последователями "Der Stürmer". Но я убежден, что немецким СМИ, включая DW, а также президенту ФРГ Штайнмайеру стоит либо заткнуться, не оскорбляя память наших шехидов, погибших в боях за восстановление территориальной целостности Азербайджана, либо говорить правду.