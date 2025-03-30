Причины прежних и будущих армянских провокаций

Автор: Акпер Гасанов

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что вечером 29 марта и утром 30 марта Вооруженные силы Армении с позиций в направлении населенного пункта Герензур трижды пытались осуществить разведывательные полеты с использованием беспилотных летательных аппаратов и дронов над позициями азербайджанской армии, расположенными напротив.

Оборонное ведомство отмечает, что благодаря бдительности подразделений азербайджанской армии провокационные попытки Армении были пресечены. В то же время подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении Горисского, Басаркечарского и Чамбаракского районов несколько раз с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия.

Не удивительно, что армянское оборонное ведомство отрицает данный эпизод. О причинах такого рода их действий, как и о причине самих этих очередных провокаций с армянской стороны я расскажу ниже, а пока хочу обратить внимание на который уже пример "слепоты" так называемых европейских наблюдателей, этих адептов "биноклевой дипломатии", что давно торчат на условной армяно-азербайджанской границе.

Они опять "не увидели леса за деревьями"! Удивительно? Вовсе нет, если вспомнить историю и цель появления эти персонажей там, где они ныне околачиваются. В феврале послы стран Евросоюза в Брюсселе утвердили решение о гражданской миссии ЕС в Армении, согласно которому европейские наблюдатели останутся в приграничных регионах Армении еще на два года, до 19 февраля 2027 года. Это было решение, не только не согласованное с Азербайджаном, но и обоснованно критикуемое официальным Баку.

Правда состоит в том, что 7 октября 2022 года Совет Европы принял решение направить до 40 экспертов ЕС вдоль армянской стороны условной границы с Азербайджаном "с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе". Сроком миссии были определены два месяца. Сейчас, как видим, увеличился и численный состав участников миссии и сама она превращается в бессрочную. Но эти наблюдатели в упор "не видят" все новые и новые провокации с армянской стороны.

Такая вот, привычная для давних опекунов проекта под названием Армения, позиция. Нас она не только не удивляет, но и не беспокоит. Ибо, Азербайджан уже доказал, что решение важнейших своих задач, в первую очередь восстановление суверенитета и территориальной целостности нашей страны, оказалось возможно вопреки препонам, которые пытались чинить исторические покровители Армении - все сразу и по одиночке.

При этом, мы прекрасно понимаем причины роста таких провокаций с армянской стороны. Особенно в последние дни. Как ранее не раз писалось, в воскресенье состоялись внеочередных выборов в Совет старейшин Паракара и Гюмри. И действующая армянская власть подошла к этим выборам , не имея никаких реальных достижений, при этом получив большое число , зачастую обоснованной, критики в свой адрес.

Информационная обслуга действующей армянской власти, ясное дело, языком в эти дни мела, что метлой махала. Вот и телеграм-канал Баграмян 26 принялся очернять MPG/Gallup International Association. Да, ту самую организацию, которая с 27 февраля по 6 марта провела опрос, в котором приняли участие 1 100 респондентов. Тут то и выяснилось, что 66% граждан Армении не одобряют работу премьер-министра соседней страны Никола Пашиняна.

По данным MPG, лишь 9% заявили, что полностью одобряют работу армянского премьера.Как, находясь в трезвом уме, можно верить в победу представителя правящей партии на выборах во втором по величине городе Армении?! Тем более, что сами гюмрийцы не раз и громко заявляли о том, что так и не увидели от Пашиняна и его команды ничего хорошего. Что в таком случае оставалось делать Николу Воваевичу и его окружению? Правильно - очернять своих критиков, совершать провокации в отношении Азербайджана (дабы попытаться переключить фокус внимания общества) и фальсифицировать выборы.

В итоге, MPG/Gallup International Association получила название "конторы "рогов и копыт"", ВС Армении совершили ряд привычных провокаций в отношении азербайджанских сил, а машина по фальсификациям сделала свою работу. И вот уже кандидат в мэры Гюмри от партии "Наш город" Мартун Григорян заявил, что машины его товарищей по команде останавливают где угодно, с водителем или без водителя, и увозят в неизвестном направлении.

Также было известно о том, что с одного из участков в Гюмри похитили одного из кандидатов в члены Совета старейшин от блока "Наш город" Анаит Халатян. Также было немало сообщений об использовании так называемых "выездных групп". Но, конечно же, основной спектакль начнется по окончании голосования, когда будут объявлены нужные действующей власти результаты. Это будет очередное изнасилование волеизъявления большинства граждан РА, на которое никак не среагируют покровители данной страны. Которым важно иметь на Южном Кавказе свой форпост. Который будет послушно выполнять все требования своих хозяев, включая осуществление новых военных провокаций против Азербайджана.