В каком ты дне, Армения? - особенности полемики между политическими лилипутами

Автор: Акпер Гасанов

Чем ближе день внеочередных выборов в Совет старейшин Паракара и Гюмри, тем более громкие, сенсационные и даже оскорбительные заявления звучат в адрес друг друга со стороны действующей армянской власти и тамошней оппозиции. Причина такой активности понятна - на кону контроль над вторым по величине городом Армении, что крайне важно в условиях общей внутриполитической нестабильности в стране.

Одним из заявлений соответствующего содержания отметился на правительственном часе в Национальном собрании Армении премьер-министр Никол Пашинян. Он обрушился с жесткой критикой на бывших лидеров Армении - Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, которые с 2020 года пытаются возложить на него вину за капитуляцию во Второй Карабахской войне, которая, по его словам, была неизбежна уже к моменту прихода Пашиняна к власти в 2018 году.

Никол Воваевич, пытаясь обелить себя, вновь пригласил экс-президентов на дебаты в прямом эфире, от которых они, ясное дело, отказываются. Пашинян на этих их выкрутасы реагирует нервно, но достаточно логично. По его словам, если экс-президенты хотят что-то сказать, то пусть идут в эфир, а не используют посредников, в том числе и через своих сыновей (тут явный намек на Левона Кочаряна) и прочих родственников.

"Но три этих "гиганта мысли" говорят, что им со мной не о чем дискутировать. Но потом своих детей, внуков, сватов, невесток отправляют на пресс-конференции. Эй, если вам нечего дискутировать, сядьте на месте и не рыпайтесь... Я с вами не буду дискутировать, я вас размажу по стенке. И оттуда вынесут останки ваших политических трупов. Касается всех троих. Хватит играть с нашими нервами. Я вас растопчу, а не буду дискутировать", - изрек Пашинян.

Учитывая набор его уже озвученных аргументов, как и эмоциональность выступления, впору было ждать от Никола Воваевича фраз, типа: "Пасть порву, моргалы выколю" или "Тьфу на вас".

На сей раз обошлось без этого, но не исключено, что в будущем прозвучит и нечто подобное. И, что самое забавное, Пашинян по сути прав. Все три политических импотента, о которых он вспомнил, действительно очкуют дискутировать с ним.

Как и предположил премьер-министр Армении, вся эта "святая троица" прежних правителей Армении благополучно промолчала, попутно дав команду "фас" своим информационным моськам. В итоге, на политическую сцену выбежала одна из них - дашнак Ишхан Сагателян. "Любая дискуссия с премьер-министром Армении Николом Пашиняном возможна лишь после того, как он представит справку о психическом здоровье".

То есть, дашнак Пашинян уверенно так заявил, что во главе соседней страны стоит псих. Возникает резонный вопрос - кто же тогда все те граждане Армении, которые пошли за Пашиняном в ходе "шашлычной революции" и даже потом, после поражения Армении в 44-дневной войне, отдав за него и его партию голоса на внеочередных выборах? Понятно, что Ишхана похлопают по плечу Кочарян и Саргсян, но основная масса граждан РА вправе считать себя оскорбленной.

Кроме того, возникает еще один резонный вопрос - если Пашинян является психически нездоровым человеком, то кем тогда нужно считать дашнаков, в том числе и самого Сагателяна, а также весь "карабахский клан", которых раз и навсегда послал на армянскую свалку политической истории Пашинян? Как-то совсем не подумал Ихшан о том, в сколь идиотском свете он себя и своих политических попутчиков он выставляет.

Впрочем, оценку их правлению уже дал армянский блогер Роман Багдасарян, известный своей близостью к Николу Пашиняну. Он выступил с поистине сенсационным заявлением, согласно которому с 1994-ого года по 2018 год в Карабахе были изнасилованы и доведены до самоубийства более 100 армянских солдат.

"Практически по всем уголовным делам проходили офицеры и контрактники Карабаха. Ни один офицер Карабаха не сел в тюрьму за изнасилование и убийство солдата", - сетует армянский блогер.

Он не уточнил, был ли кто-то из насиловавших армянских солдат представлен к наградам, но уже сказанного достаточно, чтобы понять, какова была армия периода правления Кочаряна-Саргсяна.

И вовсе не удивительно, что в ходе 44-дневной войны свыше 11.000 армянских военнослужащих стали дезертирами. Их ведь или уже изнасиловали или могли изнасиловать, свои же командиры, которые, ко всему прочему, приковывали многих солдат наручниками к рулям боевых машин - чтобы не убежали. И вот все это снова стало предметом широкой внутриармянской дискуссии. Наблюдая за которой впору задать один вопрос - в каком ты дне, Армения, если выбор правителей там сводится к тому, кого объявляют психом и тем, кого он сверг, в том числе и по причине их чудовищных преступлений, терпеть которые армяне больше не хотели?!