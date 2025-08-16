https://news.day.az/azerinews/1774474.html Şəmkirdə birmərtəbəli ev yanıb Şəmkir şəhərində ümumi sahəsi 40 m² olan birmərtəbəli 1 otaqlı evin dam örtüyü 40 m² sahədə və ev əşyaları qismən yanıb. Day.Az xəbər verir, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Trend-ə bildirilib ki, evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
Şəmkirdə birmərtəbəli ev yanıb
Şəmkir şəhərində ümumi sahəsi 40 m² olan birmərtəbəli 1 otaqlı evin dam örtüyü 40 m² sahədə və ev əşyaları qismən yanıb.
Day.Az xəbər verir, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Trend-ə bildirilib ki, evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.
Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре