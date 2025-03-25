Артур Ванецян в роли поручика Ржевского: армянская битва за Гюмри

Автор: Акпер Гасанов

В Армении сейчас вовсю бушуют внутриполитические страсти. Дело в том, что 30 сентября состоятся внеочередные выборы в Совет старейшин Паракара и Гюмри. Естественно, борьба за власть в этих городах, особенно во втором по величине городе страны, а именно таковым является Гюмри, априори анонсируется как очень жесткая. Уже признано, что эти выборы будут индикатором общественного настроя и важным тестом для правящей партии.

Для нее это возможность продемонстрировать свою поддержку, а для оппозиции - шанс доказать свою силу и сплотиться против власти. Есть мнение, что выборы в Гюмри могут стать поворотным моментом для политической ситуации в Армении. Ведь, если правящая партия проиграет выборы, это станет триггером для возможных досрочных выборов в стране, что может привести к смене власти.

Такой сценарий не кажется фантастическим. Ведь, поддержка правящей партии в Гюмри, согласно наблюдениям экспертов, является крайне слабой. Уже сейчас анонсируется, что действующие "самые демократические в истории мировой демократии" власти Армении будут вынуждены использовать административный ресурс, чтобы удержать контроль над городом, так как у них нет значительных достижений за семь лет правления.

Оппоненты правящей партии призывают ее прекратить врать людям. Они констатируют, что Гюмри находится на грани социальной катастрофы (половина горожан - бедняки и безработные), что сильно контрастирует с той радужной картиной "мощного экономического роста", что пытается рисовать действующая армянская власть. Естественно, что в этих условиях ожидаемыми были и откровенные политические байки, посредством тиражирования которых противостоящие друг другу политические силы пытаются оболванить электорат.

И если правящая в Армении партия пытается создать видимость "могучих" успехов как в экономике так и на внешнеполитической арене, то ее оппоненты указывают на превращение Армении в игрушку в руках сменяющих друг друга покровителей страны и усугубляющихся социально-экономическиъ бед. Ну и фактор карабахских армян тоже активно используется.

Вот и бывший директор СНБ, а ныне председатель партии "Родина" ("Айреник") Артур Ванецян решил поведать местной общественности сказку про "храброго" Араика Арутюняна, "хитрого" Самвела Шахраманяна и "трусливого" Никола Пашиняна. Это, конечно, не армянская версия спагетти-вестерна Серджо Леоне "Хоро́ший, плохо́й, злой", но хоть что-то.

"В конце Араик Арутюнян заявил: "Я больше не могу, Никол Пашинян и власти Армении меня больше не слушают, я должен уйти в отставку". Араик Арутюнян заявил, что если он останется, они потеряют "арцах", шансов нет. Было принято решение, сторонником которого был Араик Арутюнян, избрать президентом "арцаха" Самвела Шахраманяна", - сказал Ванецян.

Как видим, Ванецян предлагает поверить в то, что ранее в Армении была нормальной ситуация, когда "хвост вилял собакой", то есть бывший глава карабахской хунты вынуждал слушаться премьер-министра Армении. Дальше больше. По словам Ванецяна, после окончания антитеррористической операции в Карабахском районе нашей страны, карабахской хунте передали документ.

"В первой строке бумаги было написано, что в условиях новых реалий, когда Никол Пашинян и Армения признали территориальную целостность Азербайджана, включая "арцах", теперь должно быть принято решение, что этого государства больше не существует. Самвел Шахраманян прибег к хитрости, сказал, что не может принять решение в парламенте, документ был отправлен Николу Пашиняну, он не дал никакого ответа, сказал: делайте, что хотите. После этого Самвел Шахраманян добился того, что был создан текст указа, которого никто не видел. Почему мы этого не увидели, поскольку этого документа не существует, это было сделано только для обеспечения безопасности народа "арцаха" ", - отметил Ванецян.

Таким образом, он попытался "убить одним выстрелом двух зайцев" - и членов карабахской хунты героизировать и Никола Пашиняна выставить "козлом отпущения".

Всё это очень напоминает анекдот про поручика Ржевского, у которого спросили, правда ли, что однажды он бежал в атаку на французов, размахивая вместо сабли искусственным чл***м?

"Не совсем так-с. Бежал не на французов, а от французов. И не в атаку, а в больницу-с. И чл** был не искусственный, а мой", - поведал Ржевский.

Вот так и с повествованием Артура Ванецяна. Впрочем, кто и чем в итоге будет размахивать по итогам выборов в Гюмри - покажет время.