Лай "царьградских" Мосек: кто им дал команду "фас"?

Автор: Акпер Гасанов

Чем сильнее государство, тем больше оно вызывает не только уважения со стороны его давних и проверенных союзников, но и озлобленности со стороны тех, кто живет мечтой о реализации своих имперских и провокационных планов, рассматривая растущую силу других государств как угрозу реализации данных своих амбиций. При этом, последние готовы тиражировать откровенную ложь и чушь, не заботясь о своей репутации.

Впрочем, зачастую у распространителей примитивной лжи и глупости уже сложилась настолько одиозная репутация, что испортить ее еще чем-то просто невозможно. В качестве примера такого рода приведу "Царьгра́д ТВ" - российский информационный интернет-телеканал, основанный в 2015 году бизнесменом Константином Малофеевым, который выступает с ультраправых и националистических, позиций.

Не удивительно, что 20 апреля 2022 года, на фоне вторжения России в Украину, этот пропагандистский медиа-ресурс был внесён в санкционный список США, как распространитель дезинформации. Кроме того, 4 мая 2022 года "Царьград" попал под санкции Великобритании. 19 октября 2022 года внесён в санкционный список Украины, а 3 февраля 2023 года телеканал "Царьград" был внесён в санкционный список Канады.

Наконец, 18 декабря 2023 года "Царьград" попал под санкции стран Евросоюза. То есть, перед нами классической средство массовой дезинформации (СМД), лица с заниженной информационной ответственностью, спутавшие журналистику с самой древней профессией. В связи с этим стоит отметить и то, что Царьградом определенные круги в России именуют крупнейший город братской Турции, великий Стамбул.

Да, это СМД являет собой отдушину для тех, кто живет в парадигме ненависти ко многим странам и народам, в плену у зависти к ним, в заложниках у непонимания того, что мир сильно изменился и распространяя ложь, чушь, территориальные претензии к независимым государствам можно только самих себя поставить в шутовское положение. Но, тут мы опять приходим к уже сделанному выше выводу - о репутации склонны задумываться те, кто еще не замарал ее черными, а может и коричневыми красками с головы до пят.

Про проект "Царьград" такого не скажешь. Там, как мы помним, очень часто предоставляли и предоставляют трибуну персонажам, готовым отрицать право бывших республик СССР на независимость. А еще, там не могут скрыть своей бессильной злобы, очень похожей на зависть пожилого импотента к молодому и популярному у дам юноше, к росту влияния ныне независимых государств.

Поэтому, по большому счету, не удивительно, что именно данное СМП просто кишит лживыми публикациями в адрес Азербайджана. Знаете, в чем пытаются обвинить нашу страну глашатаи глупости, финансируемые подсканкционным российским миллиардером, который был одним из спонсоров аннексии украинского Крыма и поддержки сепаратизма в Донецкой и Луганской областях Украины? В том, что Азербайджан якобы пытается занять "место России на газовом рынке Европы".

В этой связи достаточно привести всего один контраргумент.

"Ни раньше, ни сейчас мы не ставили перед собой задачу составить конкуренцию российскому газу на европейском рынке. У нас есть свое место. Мы подписали контракты с тремя европейскими странами, а именно с Италией, Грецией и Болгарией. В других европейских странах также есть спрос, и мы это ценим", - об этом еще в сентябре 2022 года, в интервью итальянской газете "Il Sole 24 Ore" заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Да, и ежу, даже малофеевскому, должно быть понятно, что у Азербайджана просто нет никакой реальной возможности заменить кого-либо на рынке продажи природного газа в Европу. Приведу и цифры на сей счет. В январе США с поставками своего СПГ в Европу заняли первое место - 27,8% и €2,25 млрд. На втором месте расположилась Россия - 23,6% и €1,9 млрд, на третьем месте оказался Алжир с долей 16,5% и объемами поставок в Европу на €1,33 млрд. Норвегия расположилась на четвертом месте с 12,6% и €1,02 млрд.

Азербайджан в этом списке занимает только пятое место - 4,5% и €365 млн. Очевидная, казалось бы, истина. По лбу, вроде бы, дающая аргументация. Но тем, кто привык лгать также часто, как дышать, как говорится, что в лоб, что по лбу. Они просто выполняют команду "фас" своих покровителей. А вот кто дал аналогичную команду покровителю данного СМП - вопрос открытый.

Но, замечу, что перед нами пример крайне неумелого выполнения данного приказа. Лай, конечно, слышен и в Азербайджане. Но он какой-то совсем уж дворняжковый. Разве что подсанкционные Моськи могут себя считать кем-то важным, что "лают на слона". Азербайджан тоже продолжит свой путь к укреплению своих позиций в мире. Мы уже полностью восстановили свои суверенитет и территориальную целостность, завоевали репутацию надежного партнера на нефтегазовом рынке, усиливаем работу в сфере зеленой энергетики. А что и кто там гавкает - так это их привычки, традиции, реноме. И отношение к ним в мире - соответствующее.