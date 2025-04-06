В сеть утекли характеристики фирменного процессора Xiaomi

Компания Xiaomi, по сообщениям, готовится к новому этапу разработки собственных мобильных процессоров (SoC), и свежая утечка раскрывает детали о частоте работы нового чипа. После некоторого перерыва в этой области китайский технологический гигант, похоже, намерен всерьез вернуться на рынок мобильных чипсетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GizmoChina.

Инсайдер Fixed Focus Digital через аккаунт Jukanlosreve в социальной сети X сообщает, что первый Arm v9-совместимый чип от Xiaomi будет построен не на передовом 3-нм техпроцессе, как предполагалось ранее, а на более зрелом и экономичном N4P от TSMC. Этот выбор говорит о том, что Xiaomi стремится к балансу между производительностью и эффективностью производства, делая ставку на надежность при возобновлении работы над собственными чипами.

Утекшие характеристики указывают на восьмиядерную конфигурацию процессора по схеме 1+3+4. Она включает одно высокопроизводительное ядро Cortex X925 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, три ядра Cortex A725 с частотой 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex A520, работающих на 2,0 ГГц. Хотя такая конфигурация не соответствует уровню флагманских процессоров, она представляется оптимальной для устройств верхнего среднего ценового сегмента. Предполагается, что дебют нового SoC состоится в 2025 году вместе с Xiaomi 15S.

За графическую составляющую будет отвечать GPU Imagination Technologies IMG DXT72 с тактовой частотой 1,3 ГГц. По предварительным оценкам, этот графический процессор может даже превзойти Adreno 740, используемый в Snapdragon 8 Gen 2, что говорит о значительном графическом потенциале разработки Xiaomi.

Ожидается, что Xiaomi также интегрирует собственный процессор обработки изображений (ISP). Другие компоненты, такие как 5G-модем и DSP, вероятно, будут поставляться MediaTek, Synopsys или даже Huawei, в зависимости от доступности и геополитической ситуации.

Разработка собственного SoC соответствует общей стратегии Xiaomi по снижению зависимости от сторонних производителей чипов, таких как Qualcomm и MediaTek. Этот шаг не только позволит компании получить больший контроль над интеграцией аппаратного и программного обеспечения, но и улучшить управление цепочками поставок и производственными затратами. Однако геополитическая обстановка, особенно экспортный контроль со стороны США, может повлиять на доступ Xiaomi к передовым производственным процессам, что потенциально скажется на сроках производства и возможностях.

По мере приближения предполагаемого запуска, ожидается появление более подробной информации, которая позволит лучше понять стратегическое направление Xiaomi и потенциальное влияние ее собственного SoC на рынок смартфонов.