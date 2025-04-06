Представлена гибридная консоль Nintendo Switch 2

Компания Nintendo провела презентацию Direct, в рамках которой представила консоль Nintendo Switch 2 и новые игры для нее. Об этом сообщает портал DTF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди ключевых нововведений в Nintendo Switch 2 значится функция Game Chat, запускаемая новой кнопкой "C" на правом Joy-Con. Это встроенный аудио- и видеочат, позволяющий игрокам взаимодействовать как в рамках одной игры, так и находясь в разных играх, включая возможность запуска экрана-трансляции. Для использования функции потребуется подписка Nintendo Switch Online (NSO).

Также для Switch была представлена камера, которая используется для чата и в кооперативных играх. Вместе с тем был показан новый Pro Controller с кнопкой "C", двумя задними лепестками и аудиоразъемом.