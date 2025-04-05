https://news.day.az/society/1742471.html

Пожар в частном доме в Хырдалане

В городе Хырдалан, Абшеронского района, в одноэтажном доме площадью 60 м² огонь охватил конструктивные элементы одной из комнат на площади 10 м². Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, оставшаяся часть дома была защищена от огня. Пожар был удачно ликвидирован.