https://news.day.az/society/1742471.html Пожар в частном доме в Хырдалане В городе Хырдалан, Абшеронского района, в одноэтажном доме площадью 60 м² огонь охватил конструктивные элементы одной из комнат на площади 10 м². Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, оставшаяся часть дома была защищена от огня. Пожар был удачно ликвидирован.
Пожар в частном доме в Хырдалане
В городе Хырдалан, Абшеронского района, в одноэтажном доме площадью 60 м² огонь охватил конструктивные элементы одной из комнат на площади 10 м².
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, оставшаяся часть дома была защищена от огня.
Пожар был удачно ликвидирован.
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