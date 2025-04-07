Стоимость биткойна опустилась ниже $80 тыс.

Стоимость биткойна в ходе торгов опустилась ниже $80 тыс. впервые с 13 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, к 00:20 по бакинскому времени биткойн замедлил снижение и находился на отметке в $79,622 тыс. (-4,05%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, сейчас большая часть биткойнов уже "добыта".