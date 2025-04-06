В результате перестрелки на северо-западе Турции погибли не менее пяти человек, еще пятеро получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu, инцидент произошел в районе Сердиван провинции Сакарья, где возник конфликт между двумя соседними семьями. В ходе столкновения обе стороны открыли огонь из пистолетов. В результате происшествия пять человек погибли, а еще пятеро были ранены.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции и службы скорой помощи. Четыре человека были задержаны, а четыре пистолета изъяты как вещественные доказательства.

Пострадавшие были госпитализированы.