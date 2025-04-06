https://news.day.az/world/1742536.html Перестрелка в Турции, есть погибшие и раненые - ВИДЕО - ФОТО В результате перестрелки на северо-западе Турции погибли не менее пяти человек, еще пятеро получили ранения. Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu, инцидент произошел в районе Сердиван провинции Сакарья, где возник конфликт между двумя соседними семьями. В ходе столкновения обе стороны открыли огонь из пистолетов.
Перестрелка в Турции, есть погибшие и раненые - ВИДЕО - ФОТО
В результате перестрелки на северо-западе Турции погибли не менее пяти человек, еще пятеро получили ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu, инцидент произошел в районе Сердиван провинции Сакарья, где возник конфликт между двумя соседними семьями. В ходе столкновения обе стороны открыли огонь из пистолетов. В результате происшествия пять человек погибли, а еще пятеро были ранены.
На место происшествия были направлены сотрудники полиции и службы скорой помощи. Четыре человека были задержаны, а четыре пистолета изъяты как вещественные доказательства.
Пострадавшие были госпитализированы.
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