Пост в соцсетях стал предвестником убийства в Джалилабаде

В Лянкяранском суде был вынесен приговор по делу об убийстве Мирхагани Ахмедова, которое произошло в октябре 2023 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, преступниками являются Беюкхан Мурадлы, который приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, его родственник и друг Рашид, также получивший 10 лет и 6 месяцев, а также Хусейн, еще один участник происшествия, который получил 9 лет тюрьмы.

На заседании Ленкяранского суда по тяжким преступлениям было сообщено, что преступление было совершено на почве мести. Дело в том, что несколько лет назад Мирхагани Ахмедов в ходе конфликта поссорился с отцом Беюкхана, известным в районе под именем "Мешеди Эльчин", и причинил ему вред. В тот момент Беюкхан который был подростком, ощутил к Мирхагани чувство мести и стал планировать его убийство.

Для этого он разработал план вместе с друзьями. Кроме того, перед совершением преступления Беюкхан опубликовал в социальных сетях статус, в котором сообщил о своем намерении отомстить за своего отца.

На своем открытом аккаунте "BAXA777" он разместил угрожающее сообщение 19 октября: "Долгой жизни тебе, отец. Пусть Аллах добавит тебе лет. Ты один из тех, кто испытал трудности в Джалилабаде. Подлые, бесчестные люди не оценили этого. Придет время, когда я заставлю тех, кто виновен, поплатиться".

24 октября он приехал из Баку в Джалилабад и с помощью своих друзей стал следить за местом нахождения Мирхагани. Когда тот вышел из аптеки в Джалилабаде, Бюйюкхан напал на него с ножом и убил.