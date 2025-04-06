Европейский центр Азербайджана призвал международное сообщество воздействовать на Армению

Европейский центр Азербайджана, действующий в Германии, распространил заявление в связи с 4 апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Как сообщает Day.Az, в заявлении, адресованном мировому сообществу, влиятельным международным организациям и медиа-структурам, подчеркивается, что мины, помимо угрозы для жизни людей, являются одним из основных факторов, препятствующих социально-экономическому развитию территорий, возвращению вынужденных переселенцев к родным очагам и устойчивому миру. Отмечается, что эта проблема создает большие препятствия, особенно для стран, только вышедших из конфликта.

В заявлении также говорится, что после 44-дневной Отечественной войны в 2020 году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана возникла широкомасштабная минная проблема, а наши земли были загрязнены примерно 1,5 миллионами мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Отмечается, что сотни людей, большинство из которых мирные жители, погибли или получили серьезные ранения из-за мин, которые не только представляют прямую угрозу, но и препятствуют осуществлению сельскохозяйственных, строительных и инфраструктурных проектов, замедляя процесс возрождения региона. Азербайджан мобилизовал все свои возможности в этой области и усилил деятельность ANAMA, которая систематически проводит операции по разминированию.

Кроме того, в заявлении отмечается, что отказ Армении предоставить карты минных полей крайне затруднил процесс и повлек за собой новые потери. Было также подчеркнуто, что лишь 25 проц некоторых минных карт, представленных Арменией, отражают реальные территории. Это серьезное нарушение международного гуманитарного права, особенно Женевских конвенций. В результате безответственного и бесчеловечного поведения Армении человеческие жертвы в регионе растут, а процесс восстановления - замедляется.

В обращении отражены требования международным организациям и мировому сообществу применить механизмы влияния, чтобы Армения представила карты минных полей в полной и точной форме, по поддержке деятельности по разминированию, укреплению сотрудничества в направлении реабилитации и социальной интеграции минных жертв, а также принятию правовых и политических шагов против сторон, нарушающих международное право.