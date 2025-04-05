Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира

В Риччионе (Италия) начался Кубок мира по прыжкам на батуте.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, открыли соревнования выступления смешанных пар в синхронных прыжках. Азербайджанские гимнасты Сельджан Махсудова и Али Нифталиев по результатам квалификации заняли четвертое место. Они получили оценку 46,070 и пробились в финал.

Впереди Махсудову и Нифталиева ждет выступление в индивидуальном зачете.

Отметим, что на первом этапе Кубка мира в Баку наши спортсмены выиграли бронзу в синхроне.