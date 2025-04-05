https://news.day.az/sport/1742352.html Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира В Риччионе (Италия) начался Кубок мира по прыжкам на батуте. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, открыли соревнования выступления смешанных пар в синхронных прыжках. Азербайджанские гимнасты Сельджан Махсудова и Али Нифталиев по результатам квалификации заняли четвертое место. Они получили оценку 46,070 и пробились в финал.
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира
В Риччионе (Италия) начался Кубок мира по прыжкам на батуте.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, открыли соревнования выступления смешанных пар в синхронных прыжках. Азербайджанские гимнасты Сельджан Махсудова и Али Нифталиев по результатам квалификации заняли четвертое место. Они получили оценку 46,070 и пробились в финал.
Впереди Махсудову и Нифталиева ждет выступление в индивидуальном зачете.
Отметим, что на первом этапе Кубка мира в Баку наши спортсмены выиграли бронзу в синхроне.
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