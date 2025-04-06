Фидан поставил Озеля на место

Глава МИД Турции Хакан Фидан резко отреагировал на высказывания переизбранного председателя Республиканской народной партии Озгюра Озеля.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в публикации, размещенной в соцсети Х, Фидан обратился к Озелю со слов "Знай своё место!".

Глава МИД Турции подчеркнул, что президент Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении многих лет служит Турции, заручившись поддержкой народа, и борется со всеми формами вмешательства.

"Мы никогда не подчинялись никому, кроме народа, и не искали одобрения ни у кого, кроме нашего общества. Мы боролись со всеми центрами силы и внешнего влияния, нацеленными на Турцию.

Озгюр Озель - представитель традиции, которая долгие годы занималась политикой в тени переворотов, направленных против воли народа.

Озгюр Озель - тот, кто ищет легитимность вне избирательной урны, кто пытается формировать политику на улицах.

Озгюр Озель - тот, кто неделями надеется на поддержку извне и жалуется на то, что о нем позабыли.

Озгюр Озель - тот, кто пытается превратить дело о коррупции в героическую сагу.

Мы отвергаем это мышление, которое маскирует личные амбиции под политическую оболочку и приправляет их теориями заговора. Мы продолжим решительно трудиться на благо нашего народа", - заявил Фидан.

Напомним, что ранее Озель объявил о начале масштабной кампании по сбору подписей с целью инициировать проведение досрочных президентских выборов.