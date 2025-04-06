Британский автобренд оставил рынок США

Британский автобренд Jaguar Land Rover объявил, что на месяц остановит поставки своих машин на рынок США из-за введения пошлин президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет The Times со ссылкой на заявление компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Месячная пауза начнется 7 апреля. Решение объяснили необходимостью проследить последствия новой политики США и принять решение о повышении цен на автомобили.

СМИ отмечают, что американский рынок является для JLR ключевым. Ежегодно она реализует на нем порядка 100 тысяч автомобилей, что приносит ей £6,5 млрд ($8,4 млрд) выручки. Текущих запасов машин в США хватит на несколько месяцев.

До этого президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.