Громко, фальшиво, бесполезно

Автор: Мехти Ахмедзаде

Нет ничего смешнее, чем наблюдать за отчаянными попытками мирового армянства выдавать желаемое за действительное в надежде снова и снова переписать историю. На этот раз сценой для очередного спектакля был выбран Конгресс США, где на мероприятие армянского лобби собрались коррумпированные демократы-агенты. С пафосом и надрывом, собравшиеся представители обсуждали события 2023 года, когда наша страна полностью восстановила свой суверенитет, и вешали лапшу о том, как Азербайджан, якобы, совершил "геноцид", "военные преступления" и "этнические чистки".

Ни первого, ни второго, ни третьего, конечно же, не было.

Учитывая то, как часто армяне любят произносить слово "геноцид" при любом удобном и неудобном случае, определим для них, что это вообще такое.

Геноцид - целенаправленное и систематическое уничтожение полностью или частично национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Геноцид подразумевает убийство членов группы, причинение им тяжких физических страданий, ограничение деторождения и насильственную передачу детей другой группе. Главный признак геноцида - умышленность действий, направленных на ликвидацию конкретной группы людей.

Было ли все это в 2023-м году? Нет, как и не было в 2020-м. Азербайджан не воевал с безоружными людьми и мирным населением. А когда уже был полностью восстановлен суверенитет нашей страны, армянам не пускали пули в спину, не причиняли им тяжкие физические страдания, никто не ограничивал деторождение и не отбирал детей. Напротив, было предложено - "Хотите остаться? Оставайтесь. Но надо принять гражданство".

Что сделали армяне? Добровольно уехали. Спокойно собрали вещи, спокойно сели в машины, спокойно поехали в Армению. Фото и видео колонн автомобилей можно легко найти в Интернете.

То есть, автоматически сходят на нет и обвинения в "военных преступлениях" и "этнических чистках".

Но выступавшим говорунам не дано ума понимать очевиднейшие вещи. Джордж Агаджаян, глава Армянского национального комитета Америки, вовсе заявил, что т.н. "геноцид" 1915 года продолжается и сегодня. Как он продолжается, учитывая то, что никто не умер, - мистика. Агаджаян, может, видел это во сне, но сейчас он слепо верит в данную чушь, будто бы она произошла на самом деле.

На мероприятии также выступили двенадцать членов Сената и Палаты представителей США, в том числе сенаторы Кори Букер (демократ, Нью-Джерси), Энди Ким (демократ, Нью-Джерси), Эд Марки (демократ, Массачусетс) и Адам Шифф (демократ, Калифорния), а также сопредседатель-основатель Комитета по делам армян Конгресса Фрэнк Паллоне (демократ, Нью-Джерси) и вице-председатель Брэд Шерман (демократ, Калифорния). К ним присоединились Гейб Амон (демократ, Род-Айленд), Херб Конауэй (демократ, Нью-Джерси), Джим Коста (демократ, Калифорния), Лора Фридман (демократ, Калифорния), Джордж Латимер (демократ, Нью-Йорк) и Джим Макговерн (демократ, Массачусетс).

Было озвучено требование освободить "военнопленных" и обеспечить "право армян на возвращение".

Во-первых, обратим внимание на то, что все присутствовавшие от американской стороны - демократы, которые развалили страну под руководством Джо Байдена. Коррупция среди этих лиц достигла рекордных масштабов. Совсем недавно глава Департамента эффективности государственного управления Илон Маск задавался вопросом, каким образом вышеупомянутый Адам Шифф и другие стали миллионерами при сравнительно скромных зарплатах? По его словам, он и его команда начнут расследование в данном направлении.

Один из присутствовавших спросил Маска, обнаружил ли DOGE доказательства перевода средств из Агентства США по международному развитию (USAID) представителю Максин Уотерс (тоже демократ), сенатору Адаму Шиффу и лидеру меньшинства в Сенате Чаку Шумеру (демократ).

"Они отправят деньги за границу в одну НПО, затем в кучу других, а потом, я совершенно уверен, что деньги вернутся в Соединенные Штаты и осядут в карманах людей, которых вы только что упомянули. Но это окольный путь. Он не идет напрямую, но, скажем так, есть много странно богатых членов Конгресса, и я пытаюсь связать детали, чтобы понять, как они становятся богатыми?", - ответил Маск.

То есть, понятное дело, что верить словам таких лиц, как Шифф - всё равно что доверить лисе охранять курятник. Этот человек годами строил свою политическую карьеру на мифах, скандалах и громких обвинениях без доказательств. Уверены, что его постигнет участь Боба Менендеса, который тоже любил нести бред в угоду армянских друзей. Что с ним стало, известно всем.

Во-вторых, какие требования об освобождении военнопленных? Да, кто вы такие, чтобы что-то требовать? К тому же, задержанные лица - это военные преступники. Все военнопленные были освобождены и очень давно. А с этими уголовниками суд совершенно справедливо разберется - по закону и будет оглашен вердикт.

Армянская пропаганда, как всегда, делает ставку не на правду, а на чувство вины, жалость и манипуляции.

За громкими словами скрывается банальное нежелание признать свою ответственность за многолетнюю оккупацию чужих территорий.

К тому же армяне до сих пор не поняли, что США уже не под Байденом. Там Трамп, политика и риторика которого ясно гласят - в первую очередь Соединенные Штаты Америки. Его администрация занята на данный момент тем, что возвращает Америке утраченные позиции внутри страны и за её пределами, а не тратит миллионы долларов налогоплательщиков на бессмысленные цели, в том числе и на продвижение мифических обид армянской диаспоры. Для Трампа нет смысла заниматься этими вопросами. Напротив, ведется чистка от паразитов, среди которых куча демократов, на которых постоянно надеется АНКА.

Никаких реальных рычагов влияния у армянского лобби больше нет - остались только конференц-залы, дешёвые речи и набор старых мантр про "геноцид", "пленных" и "возвращение". Их слушают исключительно те, кто попивает армянский коньяк. Не более.

Реальность сегодня такова: Азербайджан восстановил справедливость. Карабах вернулся домой. И никакие Шиффы, Агаджаяны или Паллоне с Шерманами этого уже не изменят. Азербайджан никому ничего не должен. Он восстановил свою территориальную целостность, действовал в рамках международного права и проявил сдержанность, которой на его месте не проявил бы никто. И если уж говорить о справедливости, то она давно восторжествовала - в сентябре 2023 года.