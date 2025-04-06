Многотысячные протесты людей в Испании

В субботу, 5 апреля, в пятидесяти городах Испании одновременно прошли демонстрации протеста под лозунгом "Покончим с жилищным бизнесом!", передает Day.Az со ссылкой на mixnews.lv.

Организаторы акций - союзы арендаторов и социальные движения, которые требуют немедленных реформ, а именно: установления справедливых цен на аренду, заключения долгосрочных контрактов, расширения фонда социального жилья и введения контроля над рынком туристических квартир, сообщает сайт "Каталония без посредников".

Под лозунгом "Защитим право на жилье!" демонстранты осуждают спекуляции на рынке недвижимости и настаивают на запрете выселений без предоставления альтернативного жилья. Их протест направлен против застройщиков, инвесторов и правительства, чья политика, по мнению протестующих, усугубляет кризис доступности жилья.

В Мадриде митингующие прощли маршем от вокзала Аточа до Пласа-де-Эспанья. В Барселоне акция прошла на Пласа-Эспанья. Волнения охватили крупные города, в том числе Валенсию, Севилью, Сарагосу и другие.

В акциях приняли участие десятки тысяч людей.