США захотели ресурсы еще одной страны

США захотели заключить соглашение с Демократической Республиков Конго (ДРК) о разработке месторождений с минеральными ресурсами. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по Африке Массад Булос, сообщает Los Angeles Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чиновник не раскрыл подробностей потенциальной сделки после переговоров с президентом республики Феликсом Чисекеди в Киншасе, но сказал, что она может потребовать "многомиллиардных инвестиций".

Отмечается, что Конго является крупнейшим в мире производителем кобальта, минерала, используемого для производства литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и смартфонов. Страна также имеет значительные запасы золота, алмазов и меди.