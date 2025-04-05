Автор: Мехти Ахмедзаде

Французская пресса бурлит: новая книга журналиста Le Parisien Оливье Бомона под названием "Трагедия Елисейского дворца" уже разлетается по зарубежным изданиям, вызывая резонанс. В опубликованных отрывках раскрываются неожиданные стороны личности президента Франции Эммануэля Макрона - и они действительно озадачивают.

По словам автора, французский лидер старается всеми силами создавать образ "мачо", однако это часто выглядит неуклюже. В действительности, как утверждается в книге, за фасадом уверенности скрывается человек с целым букетом комплексов - "маленький Наполеон".

Одной из самых обсуждаемых деталей стало пристрастие Макрона к солнцезащитным очкам. У него есть чемодан с примерно 20 парами старомодных и, по отзывам очевидцев, зачастую уродливых очков: с кривыми дужками, красными оправами и нелепым дизайном. Эти аксессуары он использует не только для себя, но и навязывает их помощникам. Более того, в Елисейском дворце даже заведена специальная коробка с очками - и сотрудники обязаны выбрать себе одну из пар, если хотят продолжить работу.

Некоторые источники утверждают, что этот странный ритуал - способ Макрона демонстрировать власть, и он просто издевается над подопечными. Один из министров прямо заявляет:

"Это не для того, чтобы мы выглядели лучше. Мне кажется, ему даже доставляет удовольствие видеть, как глупо мы в них выглядим".

Ещё один фрагмент книги рассказывает, как президент Франции щедро раздаёт свои очки гостям, если те забыли свои. Это также воспринимается как символ доминирования. Отношение к аксессуарам становится частью построенного образа, в котором внешнее часто перевешивает содержание.

Стоит напомнить, что ранее Макрон уже попадал в заголовки газет после постановочной фотосессии, устроенной его личным фотографом Созин де ла Муассоньер. Тогда президент был запечатлён в момент "тренировки" с боксёрской грушей - фотографии, якобы символизировавшие силу и решительность, вызвали в обществе недоумение и обвинения в излишней театральности.

Судя по книге Бомона, за дверями Елисейского дворца разворачивается настоящий спектакль, в котором аксессуары, запахи и внешние эффекты играют большую роль, чем реальные решения и политика.