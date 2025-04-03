"Невыносимо!"

В Елисейском дворце нарастают недовольства, о которых рядовые сотрудники в открытую сказать не могут. Всему виной Эммануэль Макрон, который, как сообщают французские СМИ, пользуется духами с очень резким запахом. Запах настолько силен, что все - от уборщиц до министров - знают, когда приближается глава государства.

La Depeche пишет, что это безошибочный признак того, что Макрон находится внутри здания. Причем запах не спутать с другими - это веточные и мускусные ароматы.

"Обонятельно, это посылает довольно сильный сигнал. Вам достаточно оказаться в вестибюле почета, чтобы понять, проходил ли президент здесь недавно или нет", - повествует советник Брюно Роже-Пти в книге Оливье Бомона "Трагедия Елисейского дворца: в аду пятилеток Макрона".

В книге рассказывается, что каждую среду перед заседанием Совета министров, когда министры сидят и ждут главу государства, запах предупреждает их о его прибытии за несколько минут до того, как швейцар объявляет о появлении президента. По словам Оливье Бомона, Эммануэль Макрон использует духи в "промышленных масштабах" и всегда держит флакончик в одном из ящиков своего стола.

"Как и в случае с Людовиком XIV, который шествовал по Версальскому дворцу, этот характерный запах "стал атрибутом его власти"", - сказал автор книги, будучи гостем телеканала France 5 в среду вечером. Некоторые сравнивают это с попыткой самоутвердиться, "обозначить свой авторитет".

История с резким запахом духов уже получала огласку в прошлом. Когда Эммануэль уезжает за границу, Брижит Макрон опрыскивает себя ароматом духов мужа, чтобы создать ощущение его присутствия.

Впечатление такое, будто в Елисейском дворце периодически происходит точечная химическая атака - не ядовитая, но стабильная и удушающе настойчивая. Парфюм Макрона, похоже, действует не хуже слезоточивого газа: мгновенно заполняет пространство, лишает концентрации и заставляет инстинктивно искать выход. Это уже не аромат, а оружие массового раздражения.