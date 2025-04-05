В Румынии перенесли учения НАТО

Командование Североатлантического альянса было вынуждено отложить на осень запланированные на май учения Dacian Spring 25 в Румынии. Об этом сообщает издание Libertatea. Как отмечается в публикации, причиной такого решения стало печальное состояние румынских дорог, передает Day.Az со ссылкой на topwar.ru.

"Румынские власти уже десять месяцев пытаются модернизировать пять дорог, в том числе грунтовые, два моста и два пешеходных моста, необходимых для организации учений НАТО... Несмотря на многочисленные усилия, ситуация не была исправлена", - констатирует издание.



