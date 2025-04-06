Эта страна решила отменить все пошлины на американские товары

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в соцсети X написал о том, что правительство отменит все пошлины на американские товары, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Политик отметил, что республика развивает дружественные отношения со всеми странами. Решение об отмене пошлин соответствует духу формирования взаимовыгодных и позитивных отношений с Вашингтоном.

"Эта мера направлена на поощрение американского экспорта на зимбабвийский рынок и на рост зимбабвийского экспорта в США. Это подчеркивает нашу приверженность равноправной торговле и расширению двустороннего сотрудничества", - пояснил Мнангагва.