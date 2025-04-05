Амбициозный энергопроект Казахстана и Азербайджана вызывает интерес у глобальных инвесторов

Источник: Агентство международной информации Trend

Проект прокладки глубоководного кабеля по дну Каспийского моря вызывает большой интерес у международных финансовых институтов.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил заместитель министра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов, передает Day.Az.

Замминистра отметил, что несколько банков уже выразили готовность предоставить гранты для финансирования подготовительных работ. По его словам, активная фаза работы уже идет, и привлекаются консультанты.

"Как вы знаете, соответствующие соглашения были подписаны главами государств на COP29 в ноябре прошлого года в Баку. На данный момент мы находимся на стадии активной организационной работы, уже созданы совместные предприятия, и системные операторы двух стран работают над проектом. Ведется согласование соглашений между правительствами трех стран, и в ближайшее время будут сформированы технические требования для кабеля", - сообщил он.

Что касается интеграции кабеля с другими энергетическими проектами в Каспийском регионе, заместитель министра отметил, что пока в проекте участвуют только три страны - Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, каждая из которых имеет равные доли. Однако возможности расширения сотрудничества с другими государствами Центральной Азии и крупными игроками на мировом энергетическом рынке остаются открытыми.

"Мы открыты для обсуждения привлечения "зеленой" энергии и других стран. Этот проект имеет потенциал для дальнейшего расширения", - отметил Сунгат Есимханов.

Кроме того, заместитель министра рассказал о перспективах развития двусторонних энергетических проектов с Азербайджаном, включая расширение транспортировки нефти и газа.

"В прошлом году мы уже транспортировали 1,5 миллиона тонн нефти через Азербайджан в Европу, и сейчас обсуждаем увеличение объемов до 2,5 миллиона тонн. Также рассматриваем проекты по газовому коридору, которые позволят увеличить объем транспортировки казахстанского газа", - сообщил он.

Есимханов отметил, что работы по всем проектам продолжаются активно, и Казахстан готов к расширению энергетического сотрудничества с Азербайджаном и другими странами региона.