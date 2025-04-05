Заслуженный артист Азербайджана госпитализирован

Известный актер, заслуженный артист Вахид Алиев, который столкнулся с проблемами со здоровьем, был госпитализирован.

Как сообщает Day.Az, в интервью для Yenicag.az заслуженный артист рассказал, что он получает лечение уже 4 дня.

"После того, как пошёл снег, я простудился, и мой иммунитет ослаб. У меня появилась одышка, и мне пришлось лечь в больницу. Мне регулярно делают уколы. Я должен оставаться в больнице ещё какое-то время. Врачи говорят, что они не выпишут меня, пока я полностью не выздоровлю. В 2023 году мне сделали открытую операцию на сердце, и последствия этой операции ещё дают о себе знать. Кроме того, стрессы, которые я пережил, ещё сильнее ухудшили моё состояние", - заявил Вахид Алиев.