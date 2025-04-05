Запад готовит почву для будущей эскалации на Южном Кавказе?

Автор: Азер Ахмедбейли

25 июля 1990 года президент Ирака Саддам Хусейн встретился с послом США Эйприл Гласпи по ее просьбе для обсуждения "кувейтского вопроса", что стало началом драматических событий: "Президент [США] поручил мне расширить и углубить наши отношения с Ираком. У нас нет категоричной позиции о ваших арабо-арабских конфликтах, например, о ваших пограничных разногласиях с Кувейтом ... Кувейтский вопрос не связан с Америкой", - сказала она Саддаму.

После этого разговора у того не осталось сомнений, что он получил от Вашингтона карт-бланш на аннексию эмирата. Ловушка сработала, и ровно через неделю, 2 августа 1990 года, иракские танки вторглись в Кувейт, а спустя шесть месяцев американцы начали операцию "Буря в пустыне".

Этот исторический пример - классическая геополитическая ловушка, расставленная сверхдержавой в отношении малого государства, и подтолкнувшая его сделать роковой шаг.

Вот еще пример: инцидент в Тонкинском заливе в 1964 году. США заявили, что их корабли были атакованы вьетнамским флотом, но потом выяснилось, что атаки либо не было вовсе, либо она была очень сильно преувеличена. Тем не менее, ловушка, которая предназначалась для американских конгрессменов, чтобы получить их согласие на вторжение во Вьетнам, сработала, и США развязали полномасштабную войну.

Таких примеров в истории немало: вторжение СССР в Афганистан в 1979 году, кровавые события в Ливии в 2011 году с последующим разрушением государства, вторжение России в Украину в 2022 году.

Для чего великие державы прибегают к подобным стратегиям, и как это связано с текущими процессами на Южном Кавказе?

13 марта 2025 года стало своеобразной вехой в истории армяно-азербайджанских отношений. Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана объявили о завершении работы над текстом мирного соглашения, вызвав волну оптимизма среди международных игроков. США, Франция, Германия и другие страны поспешили поприветствовать это событие и выразили надежду на скорейшее подписание документа.

Однако за дипломатическим фасадом скрывается правовое противоречие, которое может превратить этот документ в источник будущей нестабильности, своего рода геополитическую ловушку с отсроченным действием, и, по-видимому, кому-то нужно, чтобы Азербайджан в нее угодил.

Речь идет о том, что при внешней приемлемости условий соглашения, Армения продолжает сохранять в своей Конституции нормы, содержащие притязания на территории Азербайджана, что превращает весь процесс лишь в имитацию мира.

Баку ясно обозначил два принципиальных условия, которые устраняли бы это противоречие: исключение из Конституции Армении положений, содержащих территориальные претензии, и совместное обращение сторон в ОБСЕ с требованием о роспуске Минской группы как утратившей актуальность.

История международных конфликтов не раз показывала, что мирные соглашения, противоречащие внутреннему законодательству (Конституции), рано или поздно становятся объектом для пересмотра.

Характерный пример: мирный процесс в Осло (1993 год) между Израилем и ООП (Организация освобождения Палестины) породил надежды, риторика с обеих сторон заметно смягчилась - в частности, ООП признала право Израиля на существование. Однако стороны не предприняли системных юридических изменений во внутреннем законодательстве. Палестинская хартия 1964 года, содержавшая призывы к ликвидации Израиля, несмотря на заявление о её пересмотре, так и не была официально переписана. Израиль, в свою очередь, не закрепил в правовом поле новый формат отношений, считая шаги ООП во многом формальными. В итоге - рецидив насилия и крах мирного процесса.

Схожие риски просматриваются и в текущей ситуации на Южном Кавказе. Армянская сторона заявляет о готовности подписать мирный договор "хоть сегодня", что формирует позитивный имидж. Однако без изменения Конституции это предложение может рассматриваться как попытка создать так называемую "ловушку доверия" - побудить Азербайджан к подписанию соглашения, оставляя при этом лазейку для будущего реванша.



Важно также учитывать, что это не только и не столько инициатива Армении, это комбинированная стратегия, в рамках которой Ереван действует при политической и дипломатической поддержке извне.

Франция, США и другие западные игроки продвигают идею немедленного подписания соглашения, не акцентируя внимание на необходимости правовых изменений в Армении. Это о многом говорит: ведь в Вашингтоне, Париже или Брюсселе отлично понимают, что отсутствие правовых изменений - это мина под будущий мирный процесс.

Они сознательно не настаивают на устранении рисков, потому что это даст им формальный повод для внешнего вмешательства под видом защиты "прав армян", особенно при возникновении новых локальных конфликтов на границе. В случае новой эскалации та же риторика по "защите прав" может быть основанием для восстановления Минского формата в новой форме.

Попутно будет зафиксирован дипломатический успех "окончательного" разрешения конфликта, который еще более снизит роль России и усилит влияние Запада в регионе Южного Кавказа.

Таким образом, подписание мирного соглашения без изменения Конституции Армении - это одновременно и реваншистский задел, сохраняющий юридический механизм для пересмотра итогов конфликта в будущем, и геополитическая ловушка, открывающая возможности для внешнеполитического давления на Азербайджан в будущем.

Недавно, выступая на открытии Глобального Бакинского форума, Президент Ильхам Алиев открыто и недвусмысленно дал понять, что прекрасно считывает реальные намерения как армянской стороны, так и международных посредников, отличая "миролюбивую" риторику от юридически обязывающих гарантий.