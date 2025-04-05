Samsung пересмотрела планы на сверхтонкий смартфон Galaxy S25 Edge

Samsung отложила запуск сверхтонкого смартфона Galaxy S25 Edge на месяц. Об этом сообщает портал SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально выход тонкого Samsung Galaxy S25 Edge планировался на 15 апреля, однако его релиз был перенесен по неизвестной причине на 13 мая. Кроме того, вместо масштабной презентации устройство получит анонс в онлайн-формате с раскрытием характеристик и цен. В какие сроки гаджет поступит в продажу, пока не уточняется.

По слухам, Samsung Galaxy S25 Edge получит сверхтонкий корпус толщиной 5,8 мм, 6,7-дюймовый дисплей, как в Galaxy S25+, чипсет Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 или 512 ГБ. Емкость аккумулятора смартфона составит 3900 мАч, а на тыльной части устройства будет всего две камеры с разрешением 200 и 12 Мп.

Дизайн и название смартфона были раскрыты в рамках презентации линейки Galaxy S25 в конце января, однако характеристики новинки раскрыты не были. Кроме того, Samsung до сих пор не давала журналистам и блогерам протестировать устройство.