https://news.day.az/world/1742367.html Вэнс высказался о своем возможном участии в предстоящих президентских выборах в США - ВИДЕО Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что пока не задумывается о своем возможном выдвижении в президенты Соединенных Штатов на выборах 2028 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил в интервью Fox News.
Вэнс высказался о своем возможном участии в предстоящих президентских выборах в США - ВИДЕО
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что пока не задумывается о своем возможном выдвижении в президенты Соединенных Штатов на выборах 2028 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил в интервью Fox News.
"Я просто не думаю о политике сейчас, не думаю даже о промежуточных выборах 2026 года, не говоря уже о выборах президента 2028 года.
Когда подойдет время, я поговорю с президентом (Дональдом Трампом), и мы решим, как нам поступить", - отметил он.
По словам Вэнса, задача действующей администрации президента США сделать страну снова процветающей.
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