Вэнс высказался о своем возможном участии в предстоящих президентских выборах в США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что пока не задумывается о своем возможном выдвижении в президенты Соединенных Штатов на выборах 2028 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил в интервью Fox News.

"Я просто не думаю о политике сейчас, не думаю даже о промежуточных выборах 2026 года, не говоря уже о выборах президента 2028 года. Когда подойдет время, я поговорю с президентом (Дональдом Трампом), и мы решим, как нам поступить", - отметил он.

По словам Вэнса, задача действующей администрации президента США сделать страну снова процветающей.