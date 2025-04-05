В село Суговушан Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Day.Az, на данном этапе в село возвращаются 53 семьи - 174 человека.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. В реконструированное село Суговушан Агдеринского района переселились семьи, временно обосновавшиеся в разных частях Республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Семьи выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим азербайджанские земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают около 40 тысяч человек, занятых в реализации проектов, проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, работающих в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности, энергетики.