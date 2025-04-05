Выработка «зеленой» электроэнергии в Турции достигла рекордного уровня

По состоянию на конец первого квартала 2025 года, около половины электроэнергии в Турции вырабатывается за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, передает Day.Az.

По данным ведомства, из 86,5 млн МВт-ч электроэнергии, произведенной в стране в январе-марте текущего года, 35 млн МВт-ч пришлись на солнечные, ветряные, геотермальные и гидроэлектростанции, а также переработку биотоплива.

Общее число электростанций на ВИЭ в стране достигло 34 467, из которых 32 882 - солнечные электростанции.

В Минэнерго отметили, что потребности страны в электроэнергии в первом квартале 2025 года составили 85,3 млн МВт-ч .

В ведомстве подчеркнули, что на фоне изменения климата и развития экономики сфера ВИЭ остается одним из приоритетных направлений энергетической политики Турции, а инвестиции в отрасль поощряются государством.