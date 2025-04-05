В Азербайджане наблюдается туман

В Азербайджане наблюдается туманная погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, на территории страны осадков в основном не наблюдается. В некоторых районах дул западный ветер, скорость ветра достигала 18 м/с в Гяндже, 16 м/с в Сабирабаде, 15 м/с в Шеки и Загатале, 14 м/с в Мингячевире.

В некоторых частях Абшеронского полуострова и ряде районов видимость ограничена до 500 метров. Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 19 градусов тепла, в низменных районах, в Нахчыванской АР - 25 градусов, в горных районах - до 15 градусов тепла.