Сильнейший штормовой ветер в Красноярске

Сильнейший штормовой ветер обрушился на Красноярск.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Со многих зданий сорвало кровлю и металлочерепицу, предварительно, лишь чудом обошлось без серьезно пострадавших.