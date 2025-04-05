https://news.day.az/world/1742381.html Сильнейший штормовой ветер в Красноярске - ВИДЕО Сильнейший штормовой ветер обрушился на Красноярск. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Со многих зданий сорвало кровлю и металлочерепицу, предварительно, лишь чудом обошлось без серьезно пострадавших.
Сильнейший штормовой ветер в Красноярске - ВИДЕО
Сильнейший штормовой ветер обрушился на Красноярск.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Со многих зданий сорвало кровлю и металлочерепицу, предварительно, лишь чудом обошлось без серьезно пострадавших.
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