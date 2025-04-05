Автомобильная федерация Азербайджана организовала автопробег внедорожников

При организации Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) проходит автопробег внедорожников - Offroad.

Как сообщает Day.Az, автопробег по маршруту Баку-Хызы-Шамахы стартовал утром от Центра Гейдара Алиева.

В автопробеге, наряду с членами AAF, принимают участие заинтересованные в этой сфере лица, в том числе ряд знаменитостей.