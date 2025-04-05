https://news.day.az/society/1742349.html Автомобильная федерация Азербайджана организовала автопробег внедорожников - ФОТО При организации Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) проходит автопробег внедорожников - Offroad. Как сообщает Day.Az, автопробег по маршруту Баку-Хызы-Шамахы стартовал утром от Центра Гейдара Алиева. В автопробеге, наряду с членами AAF, принимают участие заинтересованные в этой сфере лица, в том числе ряд знаменитостей.
Автомобильная федерация Азербайджана организовала автопробег внедорожников - ФОТО
При организации Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) проходит автопробег внедорожников - Offroad.
Как сообщает Day.Az, автопробег по маршруту Баку-Хызы-Шамахы стартовал утром от Центра Гейдара Алиева.
В автопробеге, наряду с членами AAF, принимают участие заинтересованные в этой сфере лица, в том числе ряд знаменитостей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре