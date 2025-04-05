https://news.day.az/world/1742463.html Тяжелая авария в Турции - есть погибшие - ВИДЕО В Турции в результате ДТП погибли 4 человека. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Haber Global, авария произошла в районе Пендик города Стамбул. Автомобиль марки Hyundai врезался в грузовик. В результате погибли 4 человека, в том числе трое женщин. По факту проводится расследование.
Тяжелая авария в Турции - есть погибшие - ВИДЕО
В Турции в результате ДТП погибли 4 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Haber Global, авария произошла в районе Пендик города Стамбул.
Автомобиль марки Hyundai врезался в грузовик. В результате погибли 4 человека, в том числе трое женщин.
По факту проводится расследование.
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