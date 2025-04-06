https://news.day.az/sport/1742485.html Азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали Кубка Европы Азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали в первый день молодежного Кубка Европы в польском городе Познань. Как сообщает Day.Az, Фарид Гараев (60 кг) и Мухаммед Мусаев (66 кг), одолев всех своих соперников, стали победителями турнира. Нихад Мамишов (60 кг) и Абиль Юсубов (73 кг) завоевали бронзовые медали.
Азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали Кубка Европы
Азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали в первый день молодежного Кубка Европы в польском городе Познань.
Как сообщает Day.Az, Фарид Гараев (60 кг) и Мухаммед Мусаев (66 кг), одолев всех своих соперников, стали победителями турнира.
Нихад Мамишов (60 кг) и Абиль Юсубов (73 кг) завоевали бронзовые медали.
Отметим, что в общем зачете азербайджанская сборная лидирует с четырьмя медалями. В турнире принимают участие 412 дзюдоистов из 23 стран.
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