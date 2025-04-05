Азербайджан значительно увеличил торговлю с Китаем

В январе-феврале этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 745,4 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 262,1 миллиона долларов США, или на 54,2 процента больше, чем за тот же период 2024 года.

За отчетный период торговый оборот с Китаем составил 8,37 процента от общего торгового оборота Азербайджана. Таким образом, Китай занял 4-е место среди стран, с которыми Азербайджан проводит наибольшее количество торговых операций.

В январе-феврале текущего года был зафиксирован объем экспорта продукции из Азербайджана в Китай на сумму 10,9 миллиона долларов. Это на 8,8 миллиона долларов США, или в 5,3 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

В то же время в январе-феврале 2025 года были выполнены операции по импорту из Китая в Азербайджан на сумму 734,5 миллиона долларов США, что на 253,3 миллиона долларов США, или на 52,6 процента больше, чем годом ранее.

Отметим, что в январе-феврале текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 8,9 миллиарда долларов США.

Согласно информации, этот показатель на 1,7 миллиарда долларов США, или на 23,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде 4,8 миллиарда долларов торгового оборота пришлось на экспорт, а 4,1 миллиарда долларов - на импорт, что на 13 миллионов долларов, или 0,3 процента меньше и на 1,7 миллиарда долларов, или 69,2 процента больше соответственно, чем годом ранее.

За отчетный период во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 628 миллионов долларов, что на 1,7 миллиарда долларов, или в 3,7 раза меньше, чем годом ранее.