https://news.day.az/world/1742502.html Мужчина забаррикадировался в парламенте Канады - ВИДЕО Правоохранители Канады задержали мужчину, который забаррикадировался в здании парламента страны в Оттаве. Об этом 6 апреля сообщила городская полиция в социальной сети X (бывш. Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Известия. "Инцидент с забаррикадировавшимся мужчиной в восточном районе завершился без инцидентов. Один человек задержан.
Мужчина забаррикадировался в парламенте Канады - ВИДЕО
Правоохранители Канады задержали мужчину, который забаррикадировался в здании парламента страны в Оттаве. Об этом 6 апреля сообщила городская полиция в социальной сети X (бывш. Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"Инцидент с забаррикадировавшимся мужчиной в восточном районе завершился без инцидентов. Один человек задержан. Уголовное расследование продолжается, и обновление будет предоставлено утром", - говорится в заявлении.
Сотрудники ведомства поблагодарили общественность за сотрудничество.
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