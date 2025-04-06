Мужчина забаррикадировался в парламенте Канады

Правоохранители Канады задержали мужчину, который забаррикадировался в здании парламента страны в Оттаве. Об этом 6 апреля сообщила городская полиция в социальной сети X (бывш. Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Инцидент с забаррикадировавшимся мужчиной в восточном районе завершился без инцидентов. Один человек задержан. Уголовное расследование продолжается, и обновление будет предоставлено утром", - говорится в заявлении.

Сотрудники ведомства поблагодарили общественность за сотрудничество.