https://news.day.az/society/1742476.html Мотоциклист сбил человека в Баку - ВИДЕО В Ясамальском районе Баку произошел инцидент с участием мотоциклиста и пешехода. Как передаёт Day.Az, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде, где мотоциклист сбил человека, переходившего дорогу. На место аварии оперативно прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов.
Мотоциклист сбил человека в Баку - ВИДЕО
В Ясамальском районе Баку произошел инцидент с участием мотоциклиста и пешехода.
Как передаёт Day.Az, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде, где мотоциклист сбил человека, переходившего дорогу.
На место аварии оперативно прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов.
По имеющейся информации, мотоциклист получил травмы средней степени тяжести, в то время как состояние пешехода оценивается как тяжелое.
В связи со случившимся начато расследование.
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