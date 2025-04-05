Мотоциклист сбил человека в Баку

В Ясамальском районе Баку произошел инцидент с участием мотоциклиста и пешехода.

Как передаёт Day.Az, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде, где мотоциклист сбил человека, переходившего дорогу.

На место аварии оперативно прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов.

По имеющейся информации, мотоциклист получил травмы средней степени тяжести, в то время как состояние пешехода оценивается как тяжелое.

В связи со случившимся начато расследование.