В Масаллинском районе изъята крупная партия наркотиков

Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции задержали 51-летнего Ильгара Шахбазова по подозрению в незаконном распространении наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе проведенной операции у подозреваемого было изъято 13 кг различных наркотических веществ, включая героин, опиум, марихуану и метамфетамин.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело. В отношении И. Шахбазова судом избрана мера пресечения в виде ареста, проводится дальнейшее расследование.