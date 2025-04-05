https://news.day.az/society/1742464.html В Масаллинском районе изъята крупная партия наркотиков - ФОТО Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции задержали 51-летнего Ильгара Шахбазова по подозрению в незаконном распространении наркотиков. Как передает Day.Az, об этом сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
В Масаллинском районе изъята крупная партия наркотиков - ФОТО
Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции задержали 51-летнего Ильгара Шахбазова по подозрению в незаконном распространении наркотиков.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
В ходе проведенной операции у подозреваемого было изъято 13 кг различных наркотических веществ, включая героин, опиум, марихуану и метамфетамин.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело. В отношении И. Шахбазова судом избрана мера пресечения в виде ареста, проводится дальнейшее расследование.
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