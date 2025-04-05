Французы попытались незаконно проникнуть на Байконур

Четверо граждан Франции попытались незаконно проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане.

Как передает Day.Az, об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам самих задержанных, они собирались сфотографировать ракету-носитель "Энергия". На территорию космодрома они проникли без специальных документов и были обнаружены в районе платформы 112 "А" возле выведенного из эксплуатации стенда динамических испытаний. Возраст задержанных составлял от 22 до 37 лет. На них был составлен протокол о нарушении пропускного режима охраняемого объекта, после чего нарушителей обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

Работе космодрома задержанные помешать не успели. Это уже вторая попытка проникнуть на Байконур за неделю.