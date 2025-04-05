https://news.day.az/world/1742448.html Яркий огненный шар осветил небо над Шанхаем - ВИДЕО Яркий огненный шар осветил небо над китайским Шанхаем. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Метеор также был виден в Цзянсу и Чжэцзяне.
Яркий огненный шар осветил небо над Шанхаем - ВИДЕО
Яркий огненный шар осветил небо над китайским Шанхаем.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Метеор также был виден в Цзянсу и Чжэцзяне.
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